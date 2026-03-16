Andorra la Vella
El comú obre 500 places per a activitats esportives i de lleure durant les vacances de Pasqua
Els campus, el casal El Llamp i la ludoteca de Santa Coloma s’adrecen a infants i joves de 3 a 16 anys
El comú d’Andorra la Vella ha obert les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure de les vacances escolars de Setmana Santa 2026, adreçades a infants i joves d’entre 3 i 16 anys. La proposta, impulsada pels departaments d’Esports i Social amb la col·laboració de diversos clubs esportius, posa a disposició de les famílies prop de 500 places.
Les activitats es distribuiran entre vuit campus esportius amb 360 places, el casal d’infants El Llamp amb 90 places i la Ludoteca de Santa Coloma amb 45 places.
La programació es desenvoluparà en dos torns, del 30 de març al 2 d’abril i del 7 al 10 d’abril, coincidint amb el període de vacances escolars.
L’oferta esportiva inclou campus multiesports, així com activitats específiques de natació, esports amb raqueta, taekwondo, handbol, futbol, gimnàstica rítmica, bàsquet i voleibol, adaptades a diferents franges d’edat.
Les inscripcions per als infants residents a la parròquia d’Andorra la Vella s’obren aquest dilluns 16 de març, mentre que per als infants d’altres parròquies es podran formalitzar a partir del 23 de març, amb l’excepció dels campus de bàsquet i voleibol, que obren inscripcions el mateix dia per a tothom.
Els residents a la parròquia podran gaudir d’un descompte del 29% en el preu de l’activitat, sempre que sol·licitin prèviament el descompte a través del correu electrònic del departament d’Esports.
Pel que fa a les activitats per als més petits, el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma s’adrecen a infants d’entre 3 i 7 anys, amb els mateixos torns que els campus esportius.
Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web andorralavella.ad/inscripcions.