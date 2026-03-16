Black Horse Partners s’alia amb la Fundació Josep Carreras per oferir habitatge a pacients amb leucèmia
El grup immobiliari amb capital andorrà s’incorpora al programa de pisos d’acollida per a persones sotmeses a trasplantament de medul·la òssia
La plataforma d’inversió immobiliària Black Horse Partners (BHP), amb capital andorrà i català, ha anunciat a Barcelona una nova col·laboració amb la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia per donar suport a pacients que s’han de sotmetre a tractaments de llarga durada, segons ha informat a través d'un comunicat.
L’acord s’ha fet públic en el marc de la gala social anual del grup, celebrada a la capital catalana, i reforça l’estratègia de responsabilitat social corporativa que la companyia impulsa als territoris on opera.
En concret, BHP s’incorpora al programa “Una llar lluny de casa”, una iniciativa de la Fundació Josep Carreras que ofereix pisos d’acollida gratuïts a pacients sotmesos a trasplantament de medul·la òssia i a les seves famílies.
Actualment, el programa disposa de vuit habitatges situats a prop dels principals hospitals públics de Barcelona que realitzen aquest tipus d’intervencions, com l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron o centres de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Els pisos són assignats pels serveis socials hospitalaris segons criteris mèdics i socials.
Segons el CEO de BHP, Francesc Bascompte, la iniciativa respon a la voluntat del grup de combinar activitat empresarial i compromís social. “Des dels nostres inicis teníem molt clar que el compromís social és part de la nostra essència i un vincle amb les comunitats on estem presents”, ha afirmat.
La iniciativa permet que pacients procedents de diferents punts de l’Estat —i també d’Andorra— puguin seguir tractaments mèdics a Barcelona sense haver d’assumir el cost d’un allotjament, reduint així la càrrega econòmica i emocional associada al procés mèdic.
Aquest acord se suma a altres projectes socials impulsats pel grup a Andorra, com la col·laboració amb la Creu Roja Andorrana en un programa de millora cognitiva per a persones grans i la contribució a la reconversió de l’antic hotel Peralba en el primer hotel social del país destinat a persones en situació de vulnerabilitat.
Més enllà de l’acció social, BHP continua ampliant el seu portafolis immobiliari amb projectes residencials a Andorra, Catalunya, Girona, l’Empordà i la Costa del Sol, on enguany impulsa la promoció Nacaré Residences a Estepona, orientada a habitatges d’alta qualitat amb criteris de sostenibilitat i serveis vinculats al benestar.