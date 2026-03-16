Violència de gènere
Arrestat un home de 34 anys per agredir l'exparella a Escaldes
La detenció es va produir gràcies a la denúncia de la dona
La policia d'Andorra va detenir la matinada de dimecres a Escaldes-Engordany un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’haver agredit l’exparella. La detenció es va produir arran de la denúncia presentada per la dona, que va alertar dels fets. Després de les gestions corresponents, els agents van localitzar l’home i van procedir al seu arrest.
Aquesta, però, no va ser l'única intervenció que van realitzar els agents per aquesta raó, ja que el passat dijous al vespre a Encamp, el cos va detenir un home de 45 anys per agredir el company d’habitació i causar-li una lesió.
Tots dos casos han estat qualificats pel cos policial com a delictes contra la integritat física i moral.