Andorra acull la tercera edició de l’European Open de robòtica
La competició comptarà amb la participació d’equips de nou països
Andorra Telecom organitza els dies 20 i 21 de març al pavelló de l’Aldosa de la Massana la 3a edició de l’European Open Andorra de robòtica, una competició educativa VEX que promou les vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) entre els joves. L’esdeveniment reunirà 38 equips i prop de 200 participants en dues categories: IQ, dirigida a alumnes de primària i primers cursos d’ESO, i V5, per a estudiants d’ESO i batxillerat.
La competició comptarà amb la participació d’equips de nou països —República Txeca, Finlàndia, França, Kazakhstan, Espanya, Romania, Turquia, Gran Bretanya i Andorra—, fet que consolida la projecció internacional del certamen. Durant la trobada es disputaran rondes classificatòries i finals, i es lliuraran diversos guardons, entre els quals els premis a Teamwork, Skills, Disseny, Innovació, Construcció, Jutges i Excel·lència.