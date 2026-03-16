Successos
Accident al carrer Prat de la Creu
En el sinistre s'hauria vist implicat un vehicle
Els serveis d'emergència s'han mobilitzat a dos quarts de cinc de la tarda per un accident que s'ha produït al carrer Prat de la Creu, a prop de l'Ambaixada Espanyola, on s'hauria vist implicat un cotxe. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una patrulla de la policia d'Andorra amb dos agents i una ambulància del SUM per determinar si a la persona ferida, estirada al pas de vianants, se l'ha de portar o no a l'hospital.