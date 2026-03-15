MOBILITAT
Trànsit dens a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana aquest migdia
Les cues s’han concentrat durant el matí i el migdia en una jornada amb fases grogues activades al nord del país
La carretera general 1 en sentit sud registra trànsit dens avui a la sortida del país per la frontera hispanoandorrana, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les cues en aquest tram es registren des d'aquest matí i es prolonguen més enllà del pas fronterer, en una jornada que també ha estat marcada per les condicions meteorològiques al nord del país, on s’han activat fases grogues en diversos punts de la xarxa viària. Aquest nivell d’alerta indica possibles dificultats per circular i demana extremar la precaució al volant.
Des del Servei de Mobilitat es recomana als conductors seguir les indicacions de circulació i consultar l’estat actualitzat de les carreteres abans d’emprendre el trajecte.