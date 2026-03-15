DADES DEL 2025
Ràmio supera els 8.500 visitants i reforça l’interès pel seu entorn natural i patrimonial
Els mesos de juny i setembre van concentrar la major afluència
L’entorn de Vall de Ràmio, a la parròquia d’Escaldes-Engordany, ha registrat un total de 8.545 visitants al llarg del 2025, una xifra que confirma l’interès creixent per aquest espai natural i patrimonial. Les dades mostren una concentració de visites durant els mesos d’estiu i a l’inici de la tardor. El mes de setembre ha registrat la major afluència, amb 1.781 visitants, seguit de juny, amb 1.679. També destaquen octubre, amb 1.369 visites, i agost, amb 1.204, fet que evidencia que la temporada alta s’allarga més enllà dels mesos estrictament estivals.
Pel que fa a la distribució setmanal, els dimecres i els diumenges han estat els dies amb més afluència de visitants, seguits dels dimarts i dijous, un patró que indica un flux de visites repartit tant entre setmana com durant el cap de setmana.
Augment respecte al 2024
En comparació amb el 2024, les dades apunten a un increment de l’afluència. Aquell any es van registrar 4.730 visitants, tot i que les dades només estaven disponibles entre els mesos de juliol i desembre. Si es comparen aquests mateixos mesos amb el 2025, el nombre de visitants arriba als 5.625, una xifra que representa un augment notable.
Les primeres dades del 2026 també apunten a aquesta tendència de creixement. Durant els dos primers mesos de l’any s’han registrat 172 visitants, més del doble que en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 81.