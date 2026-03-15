Més de 2.200 persones participen en els actes pel 33è aniversari de la Constitució
Les jornades de portes obertes a la Casa de la Vall i al Consell General concentren la major part de visitants durant tres dies d’activitats
Els actes organitzats amb motiu del 33è aniversari de la Constitució han aplegat més de 2.200 persones entre divendres a la tarda i el migdia de diumenge, segons ha informat el Consell General. La programació ha combinat jornades de portes obertes als edificis parlamentaris amb diverses activitats populars obertes a la ciutadania.
Pel que fa a les visites, 1.202 persones han recorregut la Casa de la Vall, mentre que 1.030 han visitat la nova seu del Consell General. El moment de més afluència s’ha registrat dissabte a la tarda, amb 1.376 visitants entre els dos edificis. Segons el parlament, la majoria de visitants —principalment residents al país— han valorat positivament la reforma de la Casa de la Vall. Tot i que el monument es pot visitar gratuïtament des de la seva reinauguració, molts dels assistents han indicat que encara no l’havien vist amb el nou aspecte.
Visites guiades i activitats populars
Les visites guiades organitzades per Museus d’Andorra també han registrat una bona acollida. Aquestes rutes han permès conèixer tant la Casa de la Vall com la nova seu parlamentària, alhora que s’explicava la història del parlament andorrà i el paper institucional del Consell General.
El programa d’actes s’ha desenvolupat al llarg de tres dies amb propostes per a tots els públics. Divendres a la tarda es van celebrar tallers infantils, amb activitats com manualitats, pintura facial amb els colors de la bandera d’Andorra, decoració de gorres i un berenar amb coca i xocolata. Dissabte va ser el torn dels Castellers d’Andorra, que van actuar a la plaça del Consell General acompanyats dels Castellers de Mediona, amb diverses construccions castelleres i pilars.
Aquest diumenge al matí, la ballada de sardanes amb la Cobla La Moreneta i l’actuació de la Grossband s’han traslladat al vestíbul del Consell General a causa de les baixes temperatures i de l’avís taronja per vent activat pel Servei Meteorològic.