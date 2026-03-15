FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA
Més de 16.000 persones participen en la tercera edició de l’Snowrow a Grandvalira
L'esdeveniment torna al sector de Grau Roig amb tres dies d’activitats, concerts i propostes a la neu
La tercera edició del festival Snowrow ha reunit més de 16.000 assistents durant tres dies al sector de Grau Roig de l’estació de Grandvalira. L’esdeveniment, organitzat per la marca de festivals immersius elrow amb la participació de Brunch Electronik, ha tornat al Principat després d’un any de pausa amb una proposta que combina música electrònica, activitats a la neu i experiències festives. Divendres i dissabte han estat les jornades centrals del festival, que ha convertit el domini esquiable en un espai d’activitats amb concerts a pistes, pop-ups musicals, jocs, competicions i animació. La proposta busca anar més enllà del format tradicional de festival i integrar la música amb l’esquí i l’entorn natural de la muntanya.
Segons dades de l’organització, el públic ha estat majoritàriament d’origen espanyol (77%), mentre que els assistents andorrans han representat el 7,3% del total. També s’ha registrat presència de visitants procedents de França (3,5%) i del Regne Unit (1,5%), així com d’altres països fora d’Europa, especialment d’Argentina i dels Estats Units.
Cartell internacional
El festival ha comptat amb més de vint DJ internacionals, artistes emergents i talents locals. Entre els noms destacats del cartell hi ha Luciano, Marco Faraone, Mind Against o Âme, així com altres artistes com Carl Craig, Nic Fanciulli, Dombresky o Dan Shake. El programa també ha inclòs actuacions d’artistes emergents com Manda Moor i Elkka, així com noms vinculats al segell elrow com De la Swing, Toni Varga i Bastian Bux.
Els principals escenaris han estat la coneguda “catedral rosa” d’elrow i la carpa de Brunch Electronik, que han concentrat més de 6.000 persones diàries durant el cap de setmana.
La proposta diürna també ha tingut protagonisme amb l’escenari del Brownx, situat a peu de pistes, on la música ha acompanyat esquiadors i visitants durant tota la jornada. Paral·lelament, el domini s’ha omplert de pop-ups musicals, activacions sorpresa i festes itinerants.