SUCCESSOS
Les fortes ventades fan caure quatre arbres i elements d’edificis al sud del país
Els bombers han intervingut a la carretera general 1 i a Sant Julià de Lòria
Les fortes ratxes de vent registrades avui al Principat han provocat diverses incidències al sud del país i han obligat a mobilitzar el cos de bombers. Els serveis d’emergència han hagut d’actuar per la caiguda d’arbres i d’elements d’edificis, tot i que no s’han registrat danys personals. Diverses actuacions s’han produït a la Carretera General 1, a la via que porta cap a Os de Civís, on han caigut quatre arbres a causa del vent. Els fet han requerit la intervenció dels bombers que s’han desplaçat fins al lloc per retirar-los i garantir la seguretat de la circulació.
També s’han registrat incidències a Sant Julià de Lòria. En aquest cas, un barret de xemeneia ha caigut en una terrassa i una placa solar s’ha desprès d’un edifici. Aquest últim incident és l’únic que ha provocat danys materials, ja que la placa ha impactat contra la finestra d’un primer pis. Malgrat aquests fets, les autoritats han confirmat que cap de les incidències ha causat ferits, i totes les actuacions s’han resolt sense conseqüències personals.