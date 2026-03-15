CULTURA
Juli Barrero i Hèctor Romance estrenen el videoclip “Quan els llums s’apaguen”
La peça s’estrena en exclusiva al web d’Enderrock abans d’arribar a YouTube i altres plataformes a partir del 20 de març
El músic Juli Barrero i el director Hèctor Romance publiquen aquest 16 de març el nou videoclip de la cançó “Quan els llums s’apaguen”, una nova col·laboració entre tots dos creadors que s’estrena en exclusiva al web de Enderrock fins al 19 de març. A partir del dia 20, el clip es podrà veure al canal de YouTube de Barrero i a altres plataformes audiovisuals.
La peça forma part del projecte musical de Barrero i es planteja com un pont entre els discs “Sòlid” i “Gas”, aquest últim previst per a finals del 2026. El videoclip reflexiona sobre la vida del músic i el contrast entre l’eufòria de l’escenari i la solitud que arriba després del concert, quan els llums s’apaguen i l’intèrpret recull els instruments. Segons explica Barrero, el clip proposa una el·lipse temporal sobre la naturalesa efímera i persistent de la vida artística, amb una mirada centrada en el moment en què l’artista deixa enrere l’escenari i torna a l’anonimat.
Homenatge a les petites sales de concerts
El videoclip també es presenta com un homenatge a les petites sales de concerts, espais que han servit de plataforma per a moltes generacions d’artistes. Amb una estètica cinematogràfica, la producció reivindica aquests escenaris com a espais clau per a la música en directe. La gravació s’ha realitzat a la sala La Fada Ignorant, a Andorra la Vella, i compta amb direcció de Romance, fotografia de Gemma Rogès i producció de Pat Bragança. La música i la lletra de la cançó són de Barrero, amb arranjaments i producció de Miquel Coll i Trulls.
La publicació del videoclip manté la relació entre el duet creatiu i el grup editorial Enderrock, que ja ha acollit l’estrena d’altres clips del projecte com “Plou a la Massana”, “Entre tu i jo”, “Sota el cel del Pirineu” o “Dones d’aigua”. Aquest últim va rebre diversos reconeixements, mentre que altres produccions han estat semifinalistes als premis Enderrock i seleccionades en festivals internacionals.
El nou videoclip compta amb el suport del Govern i d’Al·lega.