METEOROLOGIA
El fort vent obliga a tancar les cotes altes de les estacions
Mobilitat ha activat la fase groga a diversos punts de la xarxa viària
El fort vent a les cotes altes ha obligat a tancar les zones superiors de les estacions d’esquí de Grandvalira i Ordino Arcalís, mentre que les cotes baixes continuen obertes. Les estacions han indicat que l’obertura de més pistes dependrà de l’evolució del vent al llarg de la jornada. Davant aquesta situació, es recomana consultar l’estat actualitzat de les pistes a través del web o de l’aplicació de les estacions, ja que les condicions poden variar en funció de la meteorologia.
Tallat el port d’Envalira
El vent també afecta la mobilitat a la xarxa viària del país. El servei de mobilitat ha activat aquest matí la fase negra a la carretera CG2 al port d’Envalira, fet que ha implicat la prohibició de circular per aquest tram. Segons l’avís, hi havia risc de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps. A més, s'ha activat la fase groga a diversos punts de la xarxa viària, concretament a partir d'Arcalís i del Coll de la Botella, on les condicions també poden dificultar la circulació.