DADES DEL 2025
Fins a 52 dones van beneficiar-se de finançament públic per a la reproducció assistida
La tècnica més sol·licitada durant l'any passat va ser la inseminació artificial
Un total de 71 dones van sol·licitar al llarg de l'any passat acollir-se al finançament públic per sotmetre's a tècniques de reproducció assistida. D'aquestes, 52 van ser favorables i 19 desfavorables, la qual cosa representa un import reemborsat total de 96.938,45 euros. Des del gener del 2023, les tècniques de reproducció assistida són finançades públicament des de la CASS i, des d'aquell moment fins a l'actualitat, ja s'han beneficiat 157 persones.
Segons les dades facilitades pel Govern, la tècnica més sol·licitada durant l'any passat va ser la inseminació artificial amb semen de la parella o del donant. També van tenir una gran demanda la fecundació in vitro i injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides amb gàmetes propis o de donants; i la transferència d'embrions in vitro crioconservats. La resta de casos favorables estan relacionats amb la donació d'embrions, el diagnòstic genètic preimplantacional, i la crioconservació de gàmetes i embrions.
Pel que fa a la comparació amb anys anteriors, cal recordar que durant el 2023 hi va haver un total de 74 sol·licituds de reproducció assistida, de les quals 53 es van atorgar i 21 no complien els criteris establerts per la reglamentació vigent. I pel que fa al 2024, es van rebre 63 sol·licituds, 47 de les quals es van atorgar i setze no per no complir els requisits.
La secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, fa un balanç molt positiu de les dades registres des de la posada en marxa del servei. "La sensació que tenim i la percepció en base als retorns que ens fan és molt positiva. Es tracta d'una prestació que vam entrar a la cartera de serveis el gener del 2023 i, des d'aleshores, s'han demanat bastants sol·licituds", explica.
A més, recorda que aquesta mesura "garanteix que totes les persones puguin accedir a un procés de reproducció assistida, independentment de la seva situació econòmica". Pel que fa al nombre total de sol·licituds, manifesta que es tracta d'unes dades esperades pel Govern, i més tenint en compte els 450 naixements que hi ha a Andorra al cap de l'any aproximadament.
Quant a les sol·licituds desfavorables, exposa que la gran majoria de casos estan relacionats amb superar l'edat màxima que fixa el decret (42 anys), haver tingut un fill amb anterioritat, per contraindicacions mèdiques, per falta de documentació o bé per no disposar d'un diagnòstic d'infertilitat reconeguda.
Des de començament dels 2023, els tractaments es poden fer fins a un màxim de dos intents en centres públics o privats d'Espanya i França i la CASS, havent-ho concertat prèviament amb els usuaris, reemborsa el 75% del cost en el primer cas i el 20% en el segon, sempre que es compleixin els requisits establerts en el decret.