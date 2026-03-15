Dibuixar un futur prestigiós
El conservatori de música finalitza amb èxit una primera estada de quatre alumnes a la Franz Liszt Academy of Music de Budapest
Cada any prop d’un centenar d’alumnes s’inicien en els estudis musicals, però els que aconsegueixen arribar fins al grau professional es poden comptar amb els dits de la mà. “Enguany són 4 els alumnes de sisè grau de piano que acaben el conservatori”, afirma Míriam Manubens, cap del Departament de Piano del Conservatori d’Andorra. Una fita que no ha estat gens fàcil: “Porten amb nosaltres uns 10 o 12 anys, depenent de l’edat amb què han començat, i els ha suposat moltes hores d’estudi, exigència, sacrifici i treball personal”.
Finalitzar aquesta etapa amb una estada formativa, i fer-ho en una de les institucions musicals més prestigioses d’Europa com la Franz Liszt Academy of Music de Budapest, és a priori un reconeixement a l’esforç, però no només això. Manubens afirma que ha estat “un viatge decisiu fet en un moment crucial de la vida professional dels alumnes” i així és com ho senten els mateixos estudiants, Joel Andrés, Sergio Pacheco, Sergi i Martí Sansa, que del 15 al 20 de febrer han estat a la capital hongaresa expandint horitzons. “En arribar allà t’adones que estàs en un conservatori immens, amb un nivell altíssim que t’empeny a voler millorar, coneixes altres maneres d’ensenyar. És una altra visió que t’enriqueix i et fa adonar d’un munt de possibilitats que potser no contemplaves”, explica Sergi Sansa.
“D’una banda es tractava que es posessin a prova, que poguessin comparar el seu nivell amb el d’un conservatori important com és aquest, i de l’altra, fer contactes, establir vincles i contemplar Budapest com un camí real de formació i tant de bo puguem repetir aquestes estades”, afirma Manubens. El projecte impulsat des del comú d’Andorra la Vella en col·laboració amb els ministeris de Cultura i Afers Exteriors establia un programa exhaustiu amb una masterclass diària, aprenentatge de noves obres i aules d’estudi. “Nosaltres també som esportistes d’elit”, subratlla Manubens tot detallant que des de les vuit ja eren davant del piano, tant els alumnes com les dues professores: a més de Manubens, Cristina Gallart, especialitzada en llenguatge musical i piano.
“Una experiència increïble, sobretot per haver pogut conèixer Marouan Benabdallah, un dels grans, amb qui hem connectat des del principi i que ha estat una ajuda també de cara al recital de fi de curs”, afirma Martí Sansa. Les classes magistrals de Benabdallah configuraven un dels punts forts de l’estada. Reconegut en l’àmbit internacional des del 2003 amb guardons d’arreu del món, des de Portugal fins als Estats Units, Manubens destaca del seu currículum haver estat tutelat més de 10 anys per Ferenc Rados, “un dels pianistes més influents i gran pedagog”. Com a dada curiosa, Benabdallah comptava a més amb el Premi de Piano d’Andorra del 2003, un vincle més amb el Principat.
De tornada a casa, els quatre estudiants encara despleguen i processen el que Manubens descriu com “un viatge centrifugadora de gran intensitat” i gràcies al qual podran afrontar el recital final que tindrà lloc el 9 de maig, amb un bagatge gairebé únic.