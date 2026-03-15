SISTEMA JUDICIAL
Alerta de dificultats d’accés al portal jurídic
La degana del CADA avisa de la necessitat de tindre eines digitals eficients a la Justícia
La nova degana del Col·legi d’Advocats, Margarida Marticella, va explicar al Parlem-ne de Diari TV que els advocats continuen trobant dificultats amb el nou portal jurídic de la Batllia, especialment a l’hora d’accedir a documents i sentències. Va recordar que el sistema és recent i que encara s’ha d’adaptar al context andorrà: “Sempre, tot el que comença, tot s’ha de rodar i s’ha d’adaptar. Venim d’un programa que ve d’Espanya i té les característiques del procediment espanyol i fins que s’adapti al procediment a Andorra, hi ha coses que encara falten”.
Marticella va assenyalar que la visualització dels documents continua sent un repte per als professionals. “L’expedient digital era visible per tothom igual, però això no és real. T’han de notificar els documents perquè es puguin veure, i això complica molt la feina de l’advocat”. Sovint, segons la degana, cal trucar al batlle per aconseguir que els escrits presentats es facin visibles al dossier electrònic, fet que genera retards, sobrecàrrega de tasques i dificultats per organitzar el treball diari.
La degana també va abordar la intel·ligència artificial i el seu impacte potencial sobre la professió jurídica. “De moment, no ens afecta directament, però és veritat que cada dia guanya terreny. Si tinguéssim una eina com Obélex a Espanya, que integra IA per cercar jurisprudència de manera automàtica, segurament ens facilitaria tots la vida, perquè el cercador de sentències és complicat”. Marticella va subratllar que aquestes mancances afecten l’eficiència dels advocats i poden dificultar l’accés ràpid a informació clau per a la defensa dels ciutadans, especialment en procediments urgents o complexos.
L’advocada va insistir que cal continuar adaptant el sistema digital i explorar eines innovadores que permetin agilitzar la cerca de sentències, millorar la coordinació amb la Batllia i garantir que els professionals puguin treballar amb seguretat i rapidesa. L’objectiu, va concloure, és que la digitalització compleixi realment la funció de facilitar el treball jurídic i no es converteixi en un obstacle més dins de la gestió dels casos judicials i la defensa dels drets dels ciutadans, que és la prioritat de la nova degana.