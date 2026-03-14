METEOROLOGIA
Prealerta per fortes ventades al Principat amb ràfegues que poden superar els 140 km/h als cims
Una pertorbació associada a un front farà baixar la temperatura i activarà un avís taronja per fort vent, especialment diumenge al matí
El Departament de Protecció Civil ha activat la prealerta del pla de fenòmens meteorològics violents després de l’avís taronja per ventades emès pel Servei Meteorològic Nacional. El pas d’una pertorbació provocarà un augment notable del vent aquest diumenge, amb el moment de màxima intensitat previst durant el matí. Segons la previsió, les ràfegues poden arribar als 100 km/h als fons de vall, especialment en aquells orientats de sud a nord, i superar els 140 km/h als cims. Aquest episodi també comportarà un descens notable de les temperatures.
Durant la nit, amb l’entrada de vent intens de nord, es podria produir neu puntualment a tot el país. El vent incrementarà la sensació de fred i pot dificultar la visibilitat a les parròquies altes a causa de la neu recent. Les previsions indiquen acumulacions de fins a 20 centímetres de neu nova a 2.000 metres.
Davant aquesta situació, Protecció Civil recomana mesures de precaució com retirar objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, tancar portes i finestres i limitar els desplaçaments tant a peu com amb vehicle. També s’aconsella extremar la precaució al volant i limitar les sortides dels col·lectius vulnerables. A més, el departament fa un especial èmfasi en la prudència en les activitats a l’exterior, especialment tenint en compte que diumenge és un dia festiu en què moltes persones acostumen a sortir a la muntanya.