La Unió Sindical demana que la relació amb la UE asseguri "garanties socials i laborals"
L'organització adverteix, coincidint amb el 33è aniversari de la Constitució, que molts drets continuen sense garantir-se
L’Unió Sindical d’Andorra (USDA) ha reclamat que els grans debats de futur del país, especialment la relació amb la Unió Europea, incorporin "garanties socials i laborals reals". El sindicat ha fet aquesta petició coincidint amb el 33è aniversari de la Constitució d’Andorra, que es commemora aquest 14 de març. L’organització sindical ha afirmat en un comunicat que el text constitucional havia de garantir drets, llibertats i justícia social per a tota la ciutadania, però sosté que, tres dècades després de la seva aprovació, molts d’aquests drets continuen sent “només paraules sobre el paper”.
Entre els principals reptes socials, el sindicat assenyala la crisi de l’habitatge, que, segons afirma, està expulsant treballadors i famílies del país. També alerta del retrocés en l’ús social del català, malgrat ser la llengua oficial de l’Estat, i recorda que les dones continuen sense poder exercir plenament els seus drets reproductius dins del país.
Informe del Consell d’Europa
La Unió Sindical també ha fet referència a les conclusions d’un informe recent del Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa, segons el qual Andorra incompleix sis dels set apartats analitzats de la Carta Social Europea. Segons el sindicat, aquesta dada posa de manifest les mancances del model social andorrà i reforça la necessitat d’impulsar polítiques que garanteixin drets socials efectius.
Davant d’aquesta situació, l’organització sindical defensa que l’aniversari de la Constitució no hauria de limitar-se a una celebració institucional, sinó que hauria de servir per reforçar el compromís amb els drets socials, la dignitat del treball i el futur del país. Per al sindicat, la Carta Magna només té sentit si protegeix la ciutadania i garanteix drets reals, i adverteix que sense drets socials la Constitució queda buida de contingut.