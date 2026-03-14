Tor confirma que tots els andorrans a l'Orient Mitjà ja han tornat al país

El ministeri manté el contacte amb les persones que resideixen a la regió o que han anat per un període de temps més llarg

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en una imatge d'arxiu.ANA

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha confirmat aquest dissabte que tots els andorrans que es trobaven a l'Orient Mitjà, i que tenien la voluntat de tornar al Principat, ja ho han pogut fer. "Hem d'agrair aquesta situació i que els nostres serveis consulars han funcionat com sempre", ha explicat.

En aquest sentit, la ministra ha remarcat que durant aquest temps s'ha pogut dur a terme un tractament "gairebé personalitzat" a la trentena d'andorrans que es trobaven propers a la zona de conflicte i, per tant, "tots han pogut tornar fàcilment", ja sigui gràcies a les facilitats que han posat les companyies aèries o bé a la cooperació amb Espanya i França, "que també ens han prestat assistència en alguns casos".

Paral·lelament, ha dit que des d'Andorra es manté el contacte amb tots aquells andorrans que a Afers Exteriors consta que es troben a l'estranger. Tor ha indicat que malgrat que el repatriament des de l'Orient Mitjà "el donem per tancat", des del Principat "seguim mantenint el contacte amb les persones que estan allà residint i que han anat per un període de temps més llarg, per negocis, per exemple".

