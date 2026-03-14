Afers Exteriors
Tor confirma que tots els andorrans a l'Orient Mitjà ja han tornat al país
El ministeri manté el contacte amb les persones que resideixen a la regió o que han anat per un període de temps més llarg
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha confirmat aquest dissabte que tots els andorrans que es trobaven a l'Orient Mitjà, i que tenien la voluntat de tornar al Principat, ja ho han pogut fer. "Hem d'agrair aquesta situació i que els nostres serveis consulars han funcionat com sempre", ha explicat.
En aquest sentit, la ministra ha remarcat que durant aquest temps s'ha pogut dur a terme un tractament "gairebé personalitzat" a la trentena d'andorrans que es trobaven propers a la zona de conflicte i, per tant, "tots han pogut tornar fàcilment", ja sigui gràcies a les facilitats que han posat les companyies aèries o bé a la cooperació amb Espanya i França, "que també ens han prestat assistència en alguns casos".
Paral·lelament, ha dit que des d'Andorra es manté el contacte amb tots aquells andorrans que a Afers Exteriors consta que es troben a l'estranger. Tor ha indicat que malgrat que el repatriament des de l'Orient Mitjà "el donem per tancat", des del Principat "seguim mantenint el contacte amb les persones que estan allà residint i que han anat per un període de temps més llarg, per negocis, per exemple".