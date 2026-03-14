Dia de la Constitució
Espot defensa el multilateralisme i el dret internacional en la recepció del cos diplomàtic
El cap de Govern destaca l’Acord d’associació amb la UE com el “camí natural” d’Andorra en un context internacional marcat per tensions geopolítiques
El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat avui el multilateralisme, el respecte al dret internacional i la resolució pacífica dels conflictes durant la recepció al cos diplomàtic acreditat a Andorra amb motiu del 33è aniversari de la Constitució. En la seva intervenció, Espot ha recordat que l’aprovació de la Constitució el 14 de març del 1993 va representar “un dels moments més importants de la història contemporània” del país, ja que va permetre consolidar la sobirania d’Andorra i establir relacions diplomàtiques plenes amb altres estats.
Davant un context internacional marcat per tensions geopolítiques i conflictes armats, el cap de Govern ha reivindicat la vigència dels principis del dret internacional i la defensa dels drets humans com a elements essencials per a l’estabilitat global. En aquest sentit, ha remarcat que la neutralitat històrica d’Andorra “no és sinònim d’indiferència”. Espot també ha subratllat la importància del multilateralisme per als estats de petites dimensions i ha reiterat el compromís d’Andorra amb organitzacions internacionals com les Nacions Unides, el Consell d’Europa o l’OSCE.
En l’àmbit europeu, el cap de Govern ha defensat que l’Acord d’associació amb la Unió Europea representa “el camí natural per on ha d’avançar Andorra”, tant per consolidar el model econòmic i social del país com per reforçar la seguretat jurídica i generar noves oportunitats per a les generacions futures.
Contactes amb la Unió Europea
En paral·lel, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, i l’ambaixador davant la Unió Europea, Vicenç Mateu, han participat aquest dissabte en una reunió amb ambaixadors dels països de la UE. Durant la trobada, Tor ha destacat la proximitat política entre Andorra i la Unió Europea i ha subratllat la voluntat del Govern d’intensificar el diàleg polític amb els estats membres. També ha explicat que l’executiu estudia la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial amb Catalunya i Occitània per impulsar projectes als Pirineus i facilitar l’accés a finançament europeu.
En els darrers dies, diversos ambaixadors també han presentat les còpies d’estil davant el Ministeri d’Afers Exteriors, entre els quals els representants d’Israel, Guatemala, Montenegro, els Estats Units, Bangladesh, Luxemburg, Lituània, Grècia i Noruega.