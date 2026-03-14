Dia de la Constitució
Els partits discrepen sobre la relació amb Europa i aborden el debat de l’avortament
Els grups polítics coincideixen a reivindicar el text constitucional, però divergeixen en qüestions clau del debat polític
Els líders polítics no han tardat a manifestar la seva opinió després del tradicional discurs que ha pronunciat el síndic general Carles Ensenyat, amb motiu del 33è aniversari de la Constitució. Unes opinions que han coincidit en la defensa del valor de la Constitució i la necessitat de protegir les institucions, però que han divergit en qüestions com la relació amb Europa, la política d’immigració i la despenalització de l’avortament.
El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC), Carles Naudi, ha destacat la importància de la Constitució com a garantia de la separació de poders i de l’equilibri institucional. En aquest sentit, ha subratllat que la participació d’Andorra en organismes europeus i multilaterals reforça la sobirania del país i permet influir en decisions legislatives que afecten el país, tot posant com a exemple l’Entry/Exit System europeu. "Per molt que molts diguin que perdem sobirania, passa justament el contrari" ha assegurat.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat el discurs del síndic de pedagògic i ha ressaltat els avanços en els drets fonamentals i la igualtat de gènere. Ha defensat que Andorra es manté al costat de la defensa de la democràcia i dels drets humans a nivell internacional. Davant d’una pregunta de la premsa sobre el missatge del copríncep Emmanuel Macron i la situació internacional, ha subratllat que Andorra condemna les actuacions d’Iran i recolza les resolucions internacionals que protegeixen la pau i la seguretat, tot reiterant que els països occidentals continuen sent baluards de la democràcia i dels drets humans. A més, ha plantejat la necessitat de trobar un equilibri entre la despenalització de l’avortament i el manteniment del règim institucional. "Evidentment espero que continuem treballant de manera constructiva i dialogada per aconseguir un punt d’equilibri que ens permeti despenalitzar l’avortament i, al mateix temps, mantenir el nostre règim institucional".
Per altra banda, la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha centrat la seva valoració en la separació de poders i la neutralitat del Principat. Ha defensat la professionalització del sistema judicial i s’ha mostrat contrària a l’acord d’associació amb la Unió Europea, tot argumentant que cal protegir la política d’immigració selectiva i evitar pressions demogràfiques. "Nosaltres pensem que Andorra ha de ser neutral. La neutralitat és el que ens ha salvat sempre" ha destacat.
La presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha elogiat el discurs pel seu enfocament ampli sobre drets i llibertats. Ha destacat la importància de la societat civil i ha defensat la legalització de l’avortament, així com la protecció de les pensions públiques, com a eixos fonamentals per avançar cap a una Andorra més justa i sostenible. "Per això el síndic ha apel·lat a la societat civil i a la seva importància per anar avançant en tots aquests drets, per anar posant el dit a la nafra allà on toca" ha comentat.
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat orgull pel llegat constitucional, però també preocupació pel rumb actual del país. Ha criticat el creixement demogràfic excessiu i la construcció descontrolada, i ha destacat la necessitat de més valentia política per protegir el territori. Davant d'una pregunta de la premsa sobre l’avortament, ha subratllat que el punt clau és la despenalització dels metges i ha lamentat que no s’hagi aprofitat l’oportunitat existent amb el Vaticà. "Si no hi ha la despenalització per al metge, o que la CASS pagui també una part del servei, o la integralitat de la prestació mèdica, aleshores no avançarem" ha assegurat.
El president del grup parlamentari, Jordi Jordana, ha tancat les valoracions recordant que la Constitució és un text viu, amb marge per evolucionar dins del marc institucional, i ha subratllat que les decisions sobre drets i sostenibilitat social han de compatibilitzar-se amb la viabilitat econòmica i el benestar de la població. "És dins d’aquest àmbit que ens han donat on hem de trobar aquest encaix perquè es pugui avançar amb aquests drets tot mantenint el sistema institucional".