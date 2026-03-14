BENESTAR ANIMAL
L'ARPA amplia la junta directiva de cinc a set membres per reforçar l’impuls dels seus projectes
L’entitat incorpora dos nous vocals i inicia una nova etapa amb l’objectiu de consolidar les seves activitats
L’associació ARPA ha iniciat una nova etapa amb l’ampliació de la seva junta directiva, que passa de cinc a set membres amb l’objectiu de reforçar l’impuls dels projectes de l’entitat i consolidar les seves activitats. La nova junta està presidida per Laura López, amb Laura Valero com a vicepresidenta i Meritxell Losada com a secretària. Teresa Pardo continua exercint el càrrec de tresorera, mentre que Cristina Martín forma part de l’equip com a vocal.
A la junta s’hi incorporen també dos nous vocals, Cristina Orozco i Xavier Neila, fet que amplia l’estructura de l’associació i permet disposar d’un equip més ampli per continuar desenvolupant els projectes i activitats de l’entitat. L’associació ha expressat també el seu agraïment a Jaume Vilamajó, soci fundador d’ARPA, per la seva trajectòria i dedicació durant els anys que ha format part de la junta directiva. Tot i deixar aquest òrgan, Vilamajó continuarà vinculat a l’entitat com a voluntari, aportant la seva experiència i suport al projecte.