TREBALL
El nombre de treballadors aturats puja un 5,8% al febrer, fins als 238
El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 238 persones a final de febrer, segons les dades actualitzades ahir pel departament d’Estadística. Suposa un augment dels treballadors en situació d’atur del 5,8% respecte al mes anterior, quan n’hi havia 225, però també una reducció interanual del 0,4% en comparació amb les 239 persones inscrites el mateix mes de l’any passat. Estadística també va actualitzar el nombre total de llocs de treball oferts, que va experimentar un decreixament mensual del 4,8%, fins a arribar a 1.440 vacants.
Pel que fa als demandants en millora de feina, la xifra va caure fins a 206 persones, un 6,8% menys que el mes anterior, però un 3% més que el febrer del 2025. Durant el mes es van formalitzar 10 contractacions a través del servei i cap mitjançant programes de treball temporal. Onze persones cobraven la prestació per atur.