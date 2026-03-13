Òbit
Mor el promotor immobiliari amb vincles amb Andorra, Enric Reyna
L'expresident del Barça tenia 85 anys
L’empresari i promotor immobiliari Enric Reyna, amb vincles amb Andorra, ha mort als 85 anys. En els darrers anys, amb els seus fills, va impulsar la promotora Erma, que ha desenvolupat petites promocions de luxe a Andorra, així com a Barcelona i el Vendrell.
Reyna va ser una figura destacada del sector de la construcció a Catalunya i propietari de la promotora Amrey, a més de presidir la Fira de Barcelona entre 1987 i 1991, i el Futbol Club Barcelona el 2003. La seva relació amb Andorra també es va evidenciar en l’àmbit empresarial, com quan el gener del 2008 va participar en la primera sessió de l’Andorra Marketing Meeting celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, com a president de l'associació de promotors de Barcelona.