L’índex de confiança empresarial tanca el 2025 per sota de l’any anterior
L’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) que elabora el departament d’Estadística va tancar el 2025 en 102,62, una dada 1,67 punts per sobre del trimestre anterior, quan se situava en 100,95, però pitjor que un any enrere. En termes anuals, l’índex registra un descens del 2,6%.
Només tres sectors milloren la percepció del negoci
Pel que fa al sector d’activitat, l’evolució trimestral és desigual. El sector agrícola (+60%) i els serveis (+2,36%) presenten els augments més destacats, mentre que la construcció (-1,52%) experimenta un lleu retrocés i la indústria (-4,99%) mostra un comportament “clarament negatiu”. En termes anuals, només tres sectors registren un creixement interanual positiu: l’agricultura (+14,42%), les activitats professionals i administratives (+3,30%) i, lleugerament, les activitats recreatives i altres serveis (+0,09%). Per contra, la majoria de sectors presenten retrocessos anuals, entre els més destacats hi ha les activitats financeres i d’assegurances (-11,30%), seguides pel comerç (-6,95%), la indústria (-6,20%) i la construcció (-5,57%).
L’índex de confiança empresarial és un indicador econòmic que mesura el grau d’optimisme o pessimisme de les empreses sobre la situació econòmica i l’evolució del seu negoci i es calcula mitjançant enquestes.