Cultura

L’ambaixador de Noruega dona 31 llibres a la biblioteca pública

La iniciativa té com a objectiu enriquir el fons bibliogràfic

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, amb l'ambaixador de Noruega, Lars Andersen i els llibres entregats a la biblioteca pública.Biblioteca pública del Govern d'Andorra

Andorra la Vella

L’ambaixador de Noruega, Lars Andersen, ha fet una donació de 31 llibres d’autors noruecs a la biblioteca pública del Govern d’Andorra durant la seva visita al país.

La iniciativa té com a objectiu enriquir el fons bibliogràfic de la biblioteca i donar a conèixer la literatura noruega entre els lectors del Principat, contribuint així a reforçar els vincles culturals entre Noruega i Andorra.

