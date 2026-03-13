Cultura
L’ambaixador de Noruega dona 31 llibres a la biblioteca pública
L’ambaixador de Noruega, Lars Andersen, ha fet una donació de 31 llibres d’autors noruecs a la biblioteca pública del Govern d’Andorra durant la seva visita al país.
La iniciativa té com a objectiu enriquir el fons bibliogràfic de la biblioteca i donar a conèixer la literatura noruega entre els lectors del Principat, contribuint així a reforçar els vincles culturals entre Noruega i Andorra.