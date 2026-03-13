COEX
L'andorrà Jonathan Díaz, novè al Campionat Mundial de Llevaneus
El conductor del COEX ha quedat entre els deu millors a la competició celebrada a Chambery, que ha comptat amb quaranta participants i 12 països
El conductor del Coex, Jonathan Díaz ha aconseguit una novena posició al Campionat Mundial de Llevaneus, celebrat a Chambéry (França) en el marc del XVII Congrés Mundial de Vialitat Hivernal.
La competició ha reunit prop de quaranta conductors de dotze països, que han posat a prova les seves habilitats en diferents proves destinades a demostrar la precisió, l’habilitat i la professionalitat dels operadors de vialitat hivernal.
Amb aquest resultat, Díaz ha situat Andorra entre els deu millors classificats del món, en una disciplina que posa en valor la feina dels professionals encarregats de mantenir les carreteres en condicions durant l’hivern.
La participació andorrana al campionat ha servit també per visibilitzar la tasca del Coex en la gestió de la vialitat hivernal, un servei essencial per garantir la seguretat i la mobilitat a la xarxa viària del país durant els mesos de neu.