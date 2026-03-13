GOVERN
El Govern plantejarà a Macron la necessitat d’un tren entre Andorra i França
El Govern vol aprofitar la visita prevista a l’abril del Copríncep francès, Emmanuel Macron, per posar sobre la taula l’estudi d’una eventual connexió ferroviària entre Andorra i França. Així ho va avançar el cap de Govern, Xavier Espot, durant la sessió de control celebrada ahir al Consell General, en què va admetre que, per la seva complexitat, el projecte no es pot esperar que es materialitzi a curt termini. Les paraules d’Espot van arribar en el marc d’una pregunta d’Andorra Endavant sobre el tall a l’RN-20 i la seva afectació.
En relació amb aquesta qüestió, el ministre de Territori, Raul Ferré, va explicar que les autoritats franceses preveuen dur a terme durant els pròxims mesos diversos estudis per analitzar els riscos al voltant d’aquesta via, més enllà dels ja identificats i, a partir d’aquí, es decidiran les possibles actuacions per assegurar la carretera.