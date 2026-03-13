TECNOLOGIES
El Govern implementarà eines d’IA a partir del 2027
El Govern preveu començar a implementar eines d’IA a l’administració a partir del 2027, un cop consolidats els treballs previs de governança i formació del personal públic. Així ho va explicar el ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, al Consell General.
Paral·lelament, l’executiu està realitzant proves pilot per automatitzar processos repetitius i optimitzar la gestió interna. Entre les eines previstes hi ha Microsoft 365 per substituir Lotus Notes i Open Text per millorar la gestió documental. També s’ha provat Chatbox per facilitar la informació.