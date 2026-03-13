Sinistre
Ferit lleu un motorista de 25 anys en perdre el control del vehicle a Ordino
Els fets s'han produït entre Sornàs i Ansalonga i l'home no revesteix gravetat
Un motorista de 25 anys ha resultat ferit aquest divendres a un quart d'onze del matí, en un accident a la carretera general 3 (CG3), entre Sornàs i Ansalonga, parròquia de Canillo, segons apunta el comunicat de la policia d'Andorra.
L’accident, on no s'ha vist implicat cap altre vehicle, s’ha produït quan el conductor ha perdut el control de la motocicleta i ha caigut a la via. Arran del cop, l'home ha hagut de ser traslladat a l'hospital per rebre assistència mèdica, però el seu estat no revesteix gravetat.