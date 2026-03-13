LLENGUA OFICIAL

Escalé demana més duresa amb les sancions de la Llei del català

Cerni Escalé va demanar al Govern si “pensa complir el que diu clarament la llei” respecte a les sancions per incompliments de la Llei del català. Segons Escalé, caldria aplicar “una o dues sancions d’import rellevant perquè la gent del comerç i els empresaris parlin entre ells” i així garantir que el Govern vetlla per la protecció de la llengua i de la identitat nacional.

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va respondre que la llei ja funciona correctament amb les sancions actuals, que donen un avís previ a les sancions per tal de corregir les faltes, i va destacar que, fins ara, s’han rebut cent queixes per incompliments, de les quals onze s’han resolt favorablement, nou han estat arxivades i dues desfavorables, i ha destacat que “sí que s’està protegint la llengua”.

