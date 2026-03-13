OPERATIU
Els mossos localitzen dormitoris il·legals en barberies de la Seu
Dotze persones són identificades i dues citades per la policia
Un dispositiu conjunt dels mossos d’esquadra, la policia local de la Seu d’Urgell, el cos nacional de policia i Inspecció de Treball va localitzar, dimecres passat al matí, dormitoris en tres barberies del municipi dels sis establiments que es van revisar durant l’operatiu. Aquesta situació va motivar que Inspecció de Treball aixequés acta immediata, ja que els locals comercials no estan habilitats per a residència, la qual cosa constitueix una il·legalitat.
Es va revisar sis establiments en els quals tres tenien dormitoris
L’objectiu era garantir el compliment de la normativa laboral i urbanística, així com la seguretat de les persones que residien en condicions no autoritzades. Durant la inspecció es van identificar dotze persones, que van ser notificades de la irregularitat. A més, els agents van comprovar llicències d’obertura, permisos de treball i altres aspectes administratius vinculats als establiments. Paral·lelament, el departament d’estrangeria de la policia espanyola, responsable de la investigació, va citar dues persones per realitzar comprovacions sobre la seva documentació a la comissaria de la Seu d’Urgell.
Les multes per viure en un local comercial que no tingui les llicències generalment oscil·len entre els 3.000 i els 30.000 euros, segons el municipi i la gravetat de la situació. A més de les sancions econòmiques, la policia pot ordenar el desallotjament del local fins que es regularitzin tots els papers.