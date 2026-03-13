Dos ciclistes resulten ferits en un accident a Sant Julià
Han caigut en intentar esquivar un vehicle aturat en un semàfor
Dos ciclistes, una dona de 34 anys i un home de 46, han resultat ferits lleus en un accident a la carretera general 1 després de col·lidir amb un vehicle que circulava davant seu.
Segons el comunicat publicat per la policia d'Andorra, els ciclistes circulaven en sentit descendent quan el vehicle que els precedia s’ha aturat en un semàfor. En intentar esquivar-lo, han acabat caient a la via. Arran de l’accident, tots dos han estat traslladats a l’hospital per rebre assistència mèdica, però el seu estat no és greu i rebran l'alta aviat.