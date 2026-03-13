Successos
Detingut un resident de 45 anys per agredir el company de pis a Encamp
L'incident va passar ahir al vespre
Un home resident de 45 anys va ser detingut ahir per agredir el company de pis a Encamp. La policia va rebre l'avís al voltant de dos quarts de vuit del vespre i es va traslladar al domicili on conviuen. Un cop allà, van constatar que l'home de 45 anys havia agredit el seu company de pis i el van detenir per un delicte contra la integritat física per les lesions causades a l'altre home, que va haver de ser traslladat a l'hospital.