Esmenes
Concòrdia proposa limitar la capacitat turística
La formació vol crear una vinyeta obligatòria per als vehicles amb matrícula estrangera
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat diverses esmenes al Projecte de llei general de turisme, entre les quals destaca la proposta que el Govern d'Andorra publiqui en el termini d’un any un estudi sobre la capacitat de càrrega turística màxima del país. L’objectiu és garantir "un model turístic sostenible i compatible amb la qualitat de vida dels residents", tenint en compte factors com el territori, la mobilitat, l’habitatge o el consum de recursos.
La formació també planteja introduir una "taxa turística" amb tributació dinàmica, que variï segons la demanda, així com crear una vinyeta obligatòria per als vehicles amb matrícula estrangera. A més, proposa limitar la confidencialitat dels contractes d’Andorra Turisme perquè els imports i la durada siguin públics i es reforci la transparència en l’ús dels recursos públics.
Concòrdia també defensa que la política turística incorpori la preservació dels valors culturals i mediambientals i que es tingui en compte l’impacte del turisme sobre serveis públics essencials com la mobilitat, la salut o l’accés a l’habitatge, en un context en què Andorra rep al voltant de deu milions de visitants anuals.