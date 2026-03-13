Sanitat
Catalunya transportarà material mèdic amb drons entre Lleida i Tremp
El corredor aeri permetrà fer el trajecte en uns 40 o 45 minuts, en lloc dels 75 minuts aproximats per carretera
Catalunya posarà en marxa a partir de l’estiu un servei regular de transport sanitari amb drons entre l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El projecte té com a objectiu millorar els temps de resposta i reforçar l’equitat territorial en l’enviament de bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic de petites dimensions a zones rurals i de muntanya.
El corredor aeri permetrà fer el trajecte en uns 40 o 45 minuts, en lloc dels 75 minuts aproximats per carretera, i també possibilitarà vols a demanda en situacions urgents. La iniciativa està liderada pel departament de la Presidència i el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El projecte s’emmarca en l’estratègia de transformació digital i innovació del sistema sanitari català i podria ampliar-se amb noves rutes entre Tremp, Sort i Vielha, amb l’objectiu de millorar la connexió entre hospitals i centres d’atenció primària del Pirineu. Experiències pilot prèvies han demostrat que aquesta tecnologia pot reduir el temps de transport en més d’un 70% i disminuir gairebé un 98% les emissions de diòxid de carboni.