INTERNACIONAL
Cadena defensa la justícia amb perspectiva de gènere a l’ONU
La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, va defensar a Nova York la necessitat de reforçar l’accés a la justícia amb perspectiva de gènere durant la 70a sessió de la comissió de la condició jurídica i social de la dona de l’ONU.
Cadena va remarcar que l’accés a la justícia amb perspectiva de gènere “és una línia d’acció prioritària” i va destacar l’impuls de formacions especialitzades per a professionals jurídics que atenen víctimes de violència de gènere, amb l’objectiu d’evitar la revictimització i millorar la resposta institucional envers les víctimes d’aquesta xacra.