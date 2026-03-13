Successos
Alerta per una estafa per correu que suplanta l'empresa de logística DHL
El missatge incorpora un número de seguiment i fins i tot la quantitat a pagar, que és de 2,99 euros
Un fals correu suplantant l'empresa de logística i transport DHL està arribant a diversos usuaris d'Andorra. El correu exposa que "el seu enviament es troba al centre d'enviaments de DHL", i que "d'acord amb la normativa duanera, s'han aplicat aranzels d'importació i càrrecs relacionats amb l'enviament".
El correu incorpora un número de seguiment i fins i tot la quantitat a pagar, que és de 2,99 euros. Si no s'accedeix al botó on suposadament es pot fer el pagament, i on els estafadors aprofiten per robar dades, s'alerta que "el seu enviament no es podrà enviar ni lliurar fins que es completi el procés". La policia alerta que aquestes estafes són comunes i cícliques i que no s'ha de caure en el parany.