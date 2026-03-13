SALUT
Mas afirma que la recepta electrònica entrarà en funcionament abans del 2027
La recepta electrònica començarà a desplegar-se de manera progressiva a partir de la segona meitat d’aquest any, amb l’objectiu que sigui una realitat a final d’any. La ministra de Salut, Helena Mas, va explicar que el sistema es troba actualment en fase de proves i que, si els resultats són satisfactoris, la prescripció electrònica es podria estendre a tots els metges després de l’estiu.
El projecte s’està desenvolupant per fases. La primera ha estat la creació del catàleg de medicaments, una base de dades amb uns 238.000 registres que integra informació dels productes disponibles. Aquest catàleg, operatiu des del novembre, ja s’ha implementat a totes les farmàcies del país. La segona fase és la prescripció des de la història clínica compartida, que s’està ultimant abans d’una nova fase de proves.
Finalment, la tercera fase permetrà la dispensació electrònica directa a les farmàcies, que estarà operativa abans del 2027.