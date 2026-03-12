Empresa
La Unió Hotelera signa un acord per reforçar la seguretat laboral
El conveni permetrà impulsar accions de sensibilització, formació i assessorament tècnic especialitzat adaptades a la realitat dels establiments d'Andorra
La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha formalitzat un conveni de col·laboració amb Mutuand, entitat especialitzada en seguretat i salut en el treball, amb l’objectiu de reforçar el compliment normatiu i millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals al sector de l’hoteleria i la restauració.
L’acord permetrà impulsar accions de sensibilització, formació i assessorament tècnic especialitzat adaptades a la realitat dels establiments d'Andorra, amb la voluntat d’integrar la normativa vigent en la gestió quotidiana de les empreses i garantir-ne una aplicació efectiva.