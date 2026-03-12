Solidaritat
UNICEF Andorra i MoraBanc promouen la filantropia en la gestió patrimonial
Una jornada amb banquers analitza el paper de la inversió social en la planificació financera
Unicef Andorra ha impulsat una jornada de reflexió amb banquers de MoraBanc per analitzar el paper de la filantropia com a eina de transformació social i la seva integració en la gestió patrimonial. La sessió, celebrada l’11 de març, s’emmarca en les iniciatives de l’organització per reforçar el compromís del sector privat amb els drets de la infància.
Segons un informe de Barclays Wealth, el 81% de les persones amb alt patrimoni considera molt o extremadament important que els seus assessors abordin la filantropia de manera proactiva. En aquest context, aquesta pràctica es consolida com una part clau de la planificació patrimonial moderna, juntament amb la fiscalitat i la successió.
Amb sessions com aquesta, MoraBanc busca dotar el seu equip de banca privada d’eines i coneixement per oferir un servei global que respongui també a les inquietuds socials dels clients. La iniciativa reflecteix l’evolució del sector cap a models de banca que incorporen valors, propòsit i llegat al costat de la rendibilitat financera.
La jornada va estar liderada per Tatiana Villacieros, especialista en Filantropia Global d’UNICEF amb base a Ginebra, que va destacar que l’assessorament filantròpic permet als gestors interessar-se pels valors dels clients i ajudar-los a construir un llegat amb impacte social.
La sessió també va comptar amb el testimoni telemàtic de Maria Ahlström-Bondestam, empresària i filantropa finlandesa i cofundadora de la Fundació Eva Ahlström, que va defensar que la filantropia ha d’entendre’s com inversions amb impacte que transformen la societat i reforcen els valors de les empreses familiars.
Durant la trobada, Unicef també va presentar dades sobre l’impacte econòmic d’invertir en la infància. Segons l’organització, una inversió d’1,53 dòlars al dia per nena per completar l’educació secundària podria contribuir a incrementar el PIB de les economies en desenvolupament en una mitjana del 10% l’any 2030.