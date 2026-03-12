Successos
Els mossos troben dormitoris en tres barberies de la Seu
El dispositiu conjunt de la policia va permetre identificar dotze persones i recorda que és il·legal habilitar zones per pernoctar en establiments comercials
Un dispositiu conjunt dels mossos d’esquadra, la policia local de la Seu d’Urgell, el cos nacional de policia i Inspecció de Treball va localitzar ahir el matí dormitoris en tres barberies de la Seu d'Urgell, de les sis que es van revisar, motiu pel qual Inspecció de Treball va decidir aixecar acta. En total, es van identificar dotze persones. Els mossos recorden que és il·legal tenir habilitades zones per pernoctar o llits, en un establiment comercial.
Durant l’operatiu es van revisar llicències d’obertura, permisos de treball i altres aspectes administratius. El departament d'estrangeria de la policia espanyola, que és qui porta la investigació, també va citar dues persones per fer comprovacions sobre la seva documentació a la comissaria de la Seu.