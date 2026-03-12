Successos
Traslladada a l'hospital una menor d'edat per una caiguda esquiant a Arcalís
La noia ha estat donada d'alta poca estona després
Una menor d'edat ha patit una caiguda esquiant a Arcalís aquest migdia i ha hagut de ser traslladada a l'hospital amb helicòpter. Els fets han passat poc després de la una del migdia i els sanitaris de l'estació han cregut pertinent traslladar la menor cap a l'hospital amb helicòpter. Des del centre sanitari informen que la noia ha estat donada d'alta poca estona després.