La segona edició del cicle de cinema francòfon se celebrarà del 16 al 20 de març

Cultura
La segona edició del cicle de cinema francòfon se celebrarà del 16 al 20 de març
L'entrada és gratuïta i inclou quatre projeccions de produccions internacionals recents
El ministeri d’Afers Exteriors i l’Ambaixada de França a Andorra organitzen la segona edició del cicle de cinema de parla francesa, que tindrà lloc del 16 al 20 de març al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. La iniciativa busca apropar la cultura francòfona a la ciutadania i reforçar els vincles amb els països de l’espai francòfon.
El cicle inclou quatre projeccions de produccions internacionals recents, amb títols com La nuit des rois (Costa d’Ivori), La nuit se traîne (Bèlgica), Dissidente (Canadà) i Dans la cuisine des N’Guyen (Vietnam). Les entrades són gratuïtes.