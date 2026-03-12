CONFERÈNCIA
Recuperar l’esperança davant el desencís i la incertesa actual
El filòsof i teòleg Francesc Torralba va defensar ahir la necessitat de recuperar l’esperança en una societat marcada pel desencís i la incertesa durant el col·loqui Somiar desperts. Esperança versus desencís, celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El pensador va advertir que el context actual, sovint dominat per notícies negatives, pot generar una visió distorsionada de la realitat i alimentar el pessimisme col·lectiu. Torralba va subratllar que l’esperança és una virtut essencial per sostenir projectes vitals i afrontar les dificultats personals i socials. En aquest sentit, va defensar la necessitat de “somiar desperts”, és a dir, imaginar el futur amb realisme i lucidesa. El filòsof també va remarcar la importància de la comunitat per superar moments de desesperança i afrontar situacions doloroses. Segons va explicar, el suport de familiars i amics és clau per evitar l’aïllament.