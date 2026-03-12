SALUT
Problemes d’abastiment de fàrmacs per al TDAH i d’opiacis per al dolor
Les dificultats per estabilitzar els tractaments pel dèficit d’atenció persisteix
El subministrament de fàrmacs per tractar el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) arrossega un problema des de fa molts mesos; el més recent és la impossibilitat que el majorista dispensi el medicament Elvanse a les farmàcies i la necessitat que els metges receptin alternatives. No és l’únic problema d’abastiment actual; les farmàcies tampoc no poden dispensar algunes fórmules d’opiacis per al dolor per la falta d’unitats al mercat.
En una circular de final de febrer, el ministeri de Salut informa a les farmàcies que el majorista que subministra medicaments amb lisdexamfetamina (la marca comercial Elvanse) no disposava de cap de les tres dosificacions que es comercialitzen i que la situació no se solucionarà fins a final d’abril, quan s’espera que el laboratori subministri nous envasos. La qüestió és que els tractaments amb lisdexamfetamina s’havien incrementat els anys precedents (2024 i 2025) per un altre problema de subministrament que en aquest cas afectava els productes amb metilfenidat. I ara la solució torna a ser el metilfenidat perquè les dificultats per trobar-ne ja s’ha solucionat. Per tant, en la citada circular, el ministeri recorda als metges que les opcions ara són els fàrmacs Rubifen, Medikinet o Rubicrono i, a les farmàcies, que traslladin als clients la problemàtica amb Elvanse i que han de demanar al facultatiu que els tracta una recepta alternativa, amb el consegüent trabals per als pacients. A més, per controlar el subministrament, el ministeri ha fixat regles temporals: els medicaments només es poden dispensar a residents a Andorra i per a tractaments de màxim un mes.
En el cas dels opiacis, a final de gener l’afectació era dels medicaments Actiq, de 200 i 400 micrograms, per a quadres de dolor sever, una situació que ha de durar mesos, segons va traslladar l’Agència Espanyola del Medicament. L’alternativa era el fàrmac Abstral, amb el mateix principi actiu (nitrat de fentanil) i administració també oral. Però des de final del mes passat que els problemes de subministrament també afecten aquest darrer.