REPORTATGE
Una nit de fúria a Escaldes i a Erts
Un home s’enfronta a dos anys de presó condicional, una multa de 3.000 euros i la retirada del permís de conduir durant dos anys després que la Fiscalia demanés aquesta pena en el judici celebrat ahir al Tribunal de Corts per diversos episodis d’amenaces, conducció temerària i insults a la policia, que constitueixen delictes majors, entre els quals també el port il·legal d’un Taser, considerat una arma prohibida.
Els fets es van iniciar la nit del 19 de juliol del 2023, quan l’home es trobava dins del vehicle, estacionat prop d’un habitatge a Escaldes, amb el volum de la música molt elevat. Un veí va sortir al carrer per demanar-li que l’abaixés i el conductor va reaccionar de manera agressiva, el va insultar i fins i tot va intentar envestir-lo amb el cotxe abans de marxar del lloc. El denunciant va explicar al tribunal que l’home li va cridar: “Rics andorrans de merda, tinc més diners que vosaltres, us fotré dos trets!” Pocs minuts després, però, va tornar. Des de l’exterior de l’habitatge va continuar increpant la família de l’home i va proferir amenaces de mort. Davant la situació, la família es va tancar a casa i va avisar la policia.
L’episodi no es va acabar aquí. Poc després, ja a la carretera general 4, el conductor es va trobar amb un altre vehicle amb tres joves a l’interior. Els joves van declarar que l’home circulava de manera erràtica i molt lenta. Quan el van avançar, els va començar a perseguir fent acceleracions brusques, posant els llums llargs i realitzant maniobres perilloses, fins i tot entrant en una rotonda en sentit contrari. Van explicar que el conductor va mostrar un Taser i un bastó mentre els seguia i els increpava. Davant l’actitud agressiva, els ocupants del vehicle van decidir avisar la policia i els agents van interceptar el sospitós.
L’home, un cop detingut, també va protagonitzar incidents al despatx policial, molt alterat i insultant els agents de policia en anglès. “Fuck the police!”, va cridar repetidament mentre feia gestos despectius amb les mans davant dels policies. La defensa va demanar rebaixar la pena a un any condicional i una multa inferior, de 1.500 euros.