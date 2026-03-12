Atenció consular
L'ambaixada a Portugal ja pot tramitar la renovació i el duplicat del passaport
El nou dispositiu permet als nacionals residents al país renovar el document sense haver de desplaçar-se a Andorra
L’Ambaixada d’Andorra a Portugal ha posat en funcionament el servei de captació de dades biomètriques per a l’emissió i renovació de passaports andorrans. El nou dispositiu permet als nacionals andorrans residents a Portugal renovar el passaport sense haver de desplaçar-se a Andorra, així com sol·licitar un duplicat en cas de pèrdua o robatori.
El servei ja està disponible a tres ambaixades andorranes: Madrid, París i Lisboa. Des de la seva posada en marxa el març del 2025 a Espanya i França, s’han tramitat 31 passaports a l’exterior, 13 a Madrid i 18 a París.
La implantació del sistema forma part del procés de modernització dels serveis consulars i permet millorar l’atenció als ciutadans andorrans a l’estranger, reduint desplaçaments i agilitzant els tràmits administratius, apunta el Govern d'Andorra.