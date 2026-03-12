Tribunal de Corts
La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a un jove que va assetjar l'exparella després de la ruptura
La víctima assegura que la relació era “controladora i obsessiva” i l’acusat reconeix que es presentava al domicili i li enviava paquets després de la ruptura
La Fiscalia d'Andorra demana 30 mesos de presó per a un jove de 31 anys acusat d'assetjar l'exparella després de la ruptura. La dona, de 30 anys i d'Andorra la Vella, ha assegurat al Tribunal de Corts que la relació que mantenien era “disfuncional” i que es va sentir controlada durant anys. La víctima, també ha explicat que va decidir deixar la relació el 2021 perquè “veia coses que no m’agradaven i m’obligava a fer coses que no volia”.
La jove ha declarat que amb el temps va perdre el seu entorn social. “Vaig deixar de tenir grup d’amigues quan vaig començar amb ell, no tenia cap vida social”, ha afirmat. També ha assegurat que l’acusat s’enfadava quan no volia tenir relacions sexuals amb ell, quan ella volia sortir o fer vida social sense ell i que sovint la trucava o li enviava molts missatges. A preguntes de la Fiscalia ha definit el seu comportament com el d’una persona “controladora, obsessiva i manipuladora”.
La víctima també ha explicat que va començar a anar a la psicòloga inicialment per qüestions relacionades amb els estudis i que durant les sessions va acabar parlant de la relació que mantenia amb l’acusat. La jove ha relatat que després de la ruptura la mare i la germana del jove es van presentar al seu domicili per demanar-li explicacions sobre els motius de la separació.
L’acusat ha admès en la seva declaració que després de la ruptura va insistir durant mesos a intentar parlar amb la jove tot i que ella no volia mantenir contacte. Ha reconegut que aproximadament una setmana després de la separació es va presentar al domicili de la noia i que hi va tornar diverses vegades. “Unes quatre vegades o així”, ha dit, admetent també que de vegades insistia a picar a la porta encara que la mare li demanava que marxés.
L’home ha explicat que li enviava missatges demanant disculpes “per la pressió exercida” i que va arribar a fer-li arribar paquets amb un servei de CityXerpa. Ha relatat que en una ocasió li va enviar una bossa amb un peluix, una carta i menjar.
Durant l’interrogatori també ha confirmat que en aquell període portava una navalla dins d’una ronyonera, tot i que ha assegurat que la utilitzava només “per obrir paquets personals”. L’acusat ha atribuït la seva insistència a la dependència emocional que tenia cap a la jove i ha afirmat que la relació li aportava “reconeixement com a persona i com a home”. També ha assegurat que actualment no manté cap relació amb ella ni amb la seva família. La vista continuarà amb més testimonis abans que el cas quedi vist per a sentència.