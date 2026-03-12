EDUCACIÓ
La IA centra el treball de les comissions del 24è Consell General dels Joves
La intel·ligència artificial va centrar les comissions del 24è Consell General dels Joves que es van reunir ahir per treballar les proposicions de llei presentades pels centres educatius, que s’havien preparat prèviament a les escoles. Les tres comissions, formades per alumnes dels diferents sistemes educatius i presidides per consellers generals membres de la comissió legislativa d’Educació, van analitzar dues iniciatives cadascuna: una de temàtica lliure i una altra de temàtica fixada.
Una de les qüestions més presents en els debats va ser la intel·ligència artificial i les xarxes socials, així com el seu impacte en el dia a dia i en la salut mental dels joves. Els participants van destacar que la IA pot generar preocupació per la possible vulneració de la privacitat i de les dades personals, però també van reconèixer el seu potencial com a eina d’ajuda en les tasques escolars, sempre amb limitacions.
Entre les altres iniciatives analitzades va destacar la reducció del preu de l’habitatge, la creació d’una xarxa de serveis per a la gent gran i la preparació del país davant els riscos naturals. Les propostes es van treballar des de diverses perspectives, com ara l’impacte del canvi climàtic o la necessitat d’ampliar els serveis d’atenció a la gent gran.