El Govern redueix la quota general fins als 800 permisos
L’executiu aprova un avançament de 150 places per a sectors de primera necessitat que es restaran de la quota general de l’abril
El Govern va aprovar ahir una reducció general de les places disponibles en les quotes d’immigració respecte als contingents anteriors. La nova planificació preveu retallar la quota general un 11,1% respecte a l’aprovada l’octubre passat, passant de 900 a 800 permisos. També es redueixen de manera significativa les autoritzacions destinades a treballadors passius i a treballadors per compte propi.
L’executiu ha avançat un contingent de 150 places de la quota general, després que el vigent s’hagi esgotat. Aquestes autoritzacions es descomptaran de la nova quota de treballadors generals que el Govern preveu aprovar el pròxim mes d’abril.
Les 150 places avançades es destinaran a professions concretes que requereixen una alta qualificació o que responen a necessitats socials específiques. Així, s’hi podran acollir càrrecs directius i perfils tècnics o científics altament qualificats, així com professionals dels sectors sanitari i educatiu, cuidadors de centres sociosanitaris i assistents domiciliaris, tal com va apuntar el ministre Guillem Casal.
La quota de treballadors per compte propi per al 2026 va quedar fixada en 200 autoritzacions. D’aquest total, 150 corresponen a projectes vinculats a inversió estrangera, 30 a professionals liberals i 20 a metges. Les categories no seran intercanviables i, un cop s’esgoti el nombre d’autoritzacions d’una categoria, ja no s’hi podran presentar sol·licituds. A més, excepte en el cas de les professions titulades, els sol·licitants hauran d’aportar 50.000 euros a fons perdut.
Finalment, l’executiu ha obert una nova quota de residència sense activitat lucrativa amb un total de 200 permisos. D’aquests, 163 corresponen a residències sense activitat lucrativa, deu a professionals amb projecció internacional, disset a perfils d’interès científic, cultural o esportiu, i deu a persones que ingressin en centres mèdics privats, que hauran de fer inversions d’un milió d’euros per establir-se, així com dipositar 50.000 euros a fons perdut.